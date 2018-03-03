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Анастасія Приходько хоче "маркувати" артистів, які виступають у Росії
03.03.2018 20:41
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Відома українська співачка Анастасія Приходько днями різко прокоментувала ситуацію навколо українських артистів, які виступають закордоном у Росії. Зірка пропонує "маркувати" таких гастролерів.

"Можна робити так: коли актер перетинає кордон, повертаючись з Росії в Україну, можна прямо на митниці записувати з ним відео - нехай скаже на камеру: "Я - зрадник. Під час війни я поїхав (ла) на гастролі до Російської Федерації (або отримувати нагороди в Росії)", - заявила Приходько, додавши - задуматись про такі заходи має влада.

"Повертаючись до наших баранів, у тих, хто зараз керує країною, в голові ще Радянський Союз, тому гастролі в Росії - це норма. Тобто вони як і раніше думають, що є один великий Радянський Союз, тому всі їздять з країни в країну, а в Україні зараз АТО, не війна", - сказала Приходько.
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