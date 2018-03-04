|Періс Хілтон із заячими вушками позувала оголеною (ФОТО)
|04.03.2018 01:28
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Світська левиця Періс Хілтон, яка скоро вийде заміж за голлівудського актора українського походження Кріса Зілка, не поспішає готуватися до церемонії, а проводить численні фотозйомки, причому все більш відверті.
Так, днями зірка поділилась неофіційними кадрами фотосесії, на якій позувала топлес із заячими вушками, у світлій сукні з пір'їн та білій атласній сукні, яка скоріше нагадувала пеньюар.
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