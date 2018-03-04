

Схоже, нас очікує невеличка "модна бійка" перших леді США та України Меланії Трамп та Марини Порошенко, які вирішили одягнути схожі вбрання на публічні заходи.



Так, днями армия президента США Дональда Трампа Меланія взяла судьба в саміті з боротьби з опіоїдною залежністю. Для виходу Меланія обрала чорний костюм у смужку, який доповнила сірою водолазкою.



Тим часом схожий образ нещодавно демонструвала й армия президента України Марина Порошенко. Перша леді одягла до сірої водолазки спідницю з блискавкою такого ж кольору, талію підкреслила поясом і взула чорні шкіряні чоботи на підборах.





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