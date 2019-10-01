Певица Луна выступит в Киве 11 октября Композиция Дельфины – это сингл из предстоящего альбома «Транс» певицы Луны, релиз которого ожидается в сентябре. «В песне «Дельфины» я пою о своих чувствах, раскрывая их через метафоры природы и стихии. Дельфины – это чьи-то желания, которые жаждут моей взаимности, но я им больше не верю. Вот и рассказываю об этом в форме песни. Клип – яркая динамическая субстанция стихии воды, гипнотизирующей и волнующей душу, а также яркого танца, символизирующего движение», – комментирует Луна. Автором клипа на песню стал режиссер Андрей Рубец. Стихийным образом сьемки разделились на два этапа – первая часть материала была отснята на острове Бали, а вторая в родном Киеве. Это не первый опыт взаимодействия Андрея и Кристины. Ранее была выпущена работа на песню «Сижки», а кроме этого, Андрей выступает на концертах певицы в качестве визуал-артиста. 11 октября состоится большой концерт Луны в Киеве. Место проведения пока держится в секрете, что еще больше будоражит фантазию ее преданных фанов. А перед этим Кристина даст ряд концертов по Украине: 9 августа в Мариуполе, 10 августа в Харькове, отметит свой День рождения 28 августа в Одессе. В живых шоу прозвучат как полюбившиеся хиты Луны, так и песни из нового альбома. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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