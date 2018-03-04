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Схудла Камалія політала над сценою у відвертій сукні (ФОТО)
04.03.2018 17:07
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Відома співачка Камалія, яка минулого року вирішила спробувати себе й у ролі танцівниці, з'явившись на проекті "Танці з зірками", схоже, полюбила цей вид спорту, тож днями, під час премії YUNA, де вона з'явилася з доньками та чоловіком, зірка вразила глядачів неймовірним номером.

Так, у відвертій білій сукні з оголеною спиною Камалія "політала" над сценою, демонструючи вражаючу гнучкість та акробатичні трюки. Шанувальники не змогли не помітити, що зірка добряче схудла - тренування йдуть на користь!


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