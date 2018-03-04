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Настя Каменських зачарувала зміненою зачіскою (ФОТО)
04.03.2018 17:43
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Важко уявити собі Настю Каменських в інакшому образі, ніж з пишними кучерями, втім, зірка все частіше зважується на експерименти саме із зовнішністю.

Так, у новому образі - з розпущеним прямим волоссям співачку можна побачити в її новому лірик-відео, а також на кадрах, якими Каменських ділиться у своєму Інстаграмі. Шанувальники у захваті сприйняли зміни в образі красуні: "Тобі неймовірно личить ця зачіска!", "Дуже красива", "Гарний вигляд", - коментують вони.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Бер 2018 р. о 2:07 PST


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