|Настя Каменських зачарувала зміненою зачіскою (ФОТО)
|04.03.2018 17:43
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Важко уявити собі Настю Каменських в інакшому образі, ніж з пишними кучерями, втім, зірка все частіше зважується на експерименти саме із зовнішністю.
Так, у новому образі - з розпущеним прямим волоссям співачку можна побачити в її новому лірик-відео, а також на кадрах, якими Каменських ділиться у своєму Інстаграмі. Шанувальники у захваті сприйняли зміни в образі красуні: "Тобі неймовірно личить ця зачіска!", "Дуже красива", "Гарний вигляд", - коментують вони.
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