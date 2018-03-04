|Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розповіла про смерть першої дитини
|04.03.2018 18:26
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Відома українська танцовщица Катерина Кухар, яка відома по всьому світу завдяки неймовірному таланту, ще восени стала суддею шоу "Танці з зірками" і тоді журналістам вдалося дізнатися більше про особисте життя зірки, зокрема й про те, що вона втратила першу дитину після пологів.
Кухар довший час не коментувала цю подію, оминаючи сумний епізод особистого життя, втім, нещодавно у інтерв'ю Каті Осадчій все-таки розповіла про причини смерті малюка.
"Втрата дитини була тому, що у неї не відкрилися легені. І коли Олександру (чоловіку Катерини) рік тому запропонували допомогти ОХМАДИТу і придбати апарат штучного дихання, це був знак згори", - розповідає танцовщица.
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