|Мамина копія: донька Віри Брежнєвої здивувала селфі (ФОТО)
|05.03.2018 07:46
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17-річна донька Віри Брежнєвої, яка встигла дебютувати як модель на вітчизняних та закордонних подіумах, цієї зими переїхала навчатися та жити у сонячну Каліфорнію, тож тепер шанувальники, які звикли час від часу слідкувати за Сонею Кіперман в Інстаграмі її зіркової мами, очікують новин від самої дівчини.
Днями Соня опублікувала селфі, яким неймовірно здивувала фанів: на фото дівчина просто копія матусі Віри Брежнєвої!
"Як ви схожі з мамою!", "Копія мами!", - пишуть захоплені шанувальники.
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