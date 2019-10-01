Погода, Новости, загрузка...
Колишня Джастіна Бібера прийшла на його весілля з Хейлі Болдуін (Фото)
01.10.2019 19:43
Джастін Бібер офіційно одружився на Хейлі Болдуін ще у вересні минулого року, але торжество в честь цієї події зірки влаштували тільки зараз. Свято було організоване в п'ятизірковому готелі в Південній Кароліні.

Готель, який для заходу вибрала пара, розташований у відокремленому місці на березі річки. Закохані провели скромну церемонію в каплиці Somerset Chapel, сказавши один одному "так" і скріпивши союз ніжними поцілунками. Потім вони вирушили на вечерю і закінчили свято вечіркою біля басейну.

На торжество були запрошені 154 гостя - родичі і близькі друзі. Серед них - Кеті Перрі, Кендалл Дженнер, Каміла Морроне і Джоан Смоллс, а також менеджер Бібера, Скутер Браун. Навіть колишня дівчина Бібера, Кейтлін Бідлс, була на весіллі зірок!

За день до заходу закохані провели репетицію весілля. Пара влаштувала передвесільну вечерю в Moreland Landing, куди гості приїхали на катерах. Для пробної церемонії Хейлі вибрала коротке біле плаття з глибоким декольте, а Джастін віддав перевагу білосніжній сорочці з коротким рукавом і чорним брюкам.

2263_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (76.83 Kb)

7014_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppk.jpg (62.08 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 