Джастін Бібер офіційно одружився на Хейлі Болдуін ще у вересні минулого року, але торжество в честь цієї події зірки влаштували тільки зараз. Свято було організоване в п'ятизірковому готелі в Південній Кароліні.



Готель, який для заходу вибрала пара, розташований у відокремленому місці на березі річки. Закохані провели скромну церемонію в каплиці Somerset Chapel, сказавши один одному "так" і скріпивши союз ніжними поцілунками. Потім вони вирушили на вечерю і закінчили свято вечіркою біля басейну.



На торжество були запрошені 154 гостя - родичі і близькі друзі. Серед них - Кеті Перрі, Кендалл Дженнер, Каміла Морроне і Джоан Смоллс, а також менеджер Бібера, Скутер Браун. Навіть колишня дівчина Бібера, Кейтлін Бідлс, була на весіллі зірок!



За день до заходу закохані провели репетицію весілля. Пара влаштувала передвесільну вечерю в Moreland Landing, куди гості приїхали на катерах. Для пробної церемонії Хейлі вибрала коротке біле плаття з глибоким декольте, а Джастін віддав перевагу білосніжній сорочці з коротким рукавом і чорним брюкам.









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