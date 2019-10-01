В рамках офіційного туру по Південній Африці 38-річна Меган Маркл відвідала Університет Йоганнесбурга. Для виходу герцогиня Сассекська вибрала демократичний наряд.



Останнім часом репутація дружини принца Гаррі сильно постраждала. Колишню актрису звинувачували в марнотратстві, і тепер вона вирішила реабілітуватися. На зустрічі зі студентками і викладачами Меган з'явилася в бежевій сукні-жакеті демократичного бренду Banana Republic. Його вартість 95 фунтів. Свій образ вона доповнила лаконічними кремовими човниками на каблуці.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 1 Жов 2019 р. о 12:38 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 1 Жов 2019 р. о 1:23 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 1 Жов 2019 р. о 1:14 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The British Royal Family (@the_mountbatten_windsors) 1 Жов 2019 р. о 2:53 PDT

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