Меган Маркл одягла дешеву міні-сукню під час зустрічі зі студентами (Фото)
01.10.2019 21:15
В рамках офіційного туру по Південній Африці 38-річна Меган Маркл відвідала Університет Йоганнесбурга. Для виходу герцогиня Сассекська вибрала демократичний наряд.
Останнім часом репутація дружини принца Гаррі сильно постраждала. Колишню актрису звинувачували в марнотратстві, і тепер вона вирішила реабілітуватися. На зустрічі зі студентками і викладачами Меган з'явилася в бежевій сукні-жакеті демократичного бренду Banana Republic. Його вартість 95 фунтів. Свій образ вона доповнила лаконічними кремовими човниками на каблуці.
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)
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Допис, поширений The British Royal Family (@the_mountbatten_windsors)