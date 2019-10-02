|
Діти Кім Кардашьян повеселили публіку (Відео)
|
02.10.2019 06:13
|
В ніч з неділі на понеділок Каньє Вест представив документальний фільм про роботу над новим альбомом Jesus is King, реліз якого має відбутися з дня на день (репер вже кілька разів з незрозумілих причин переносив вихід альбому). Показ картини пройшов в Нью-Йорку, і сім'я Каньє, звичайно, прийшла його підтримати! Діти Норт і Сейнт, правда, влаштували власне шоу: під час фільму вони почали стрибати і танцювати прямо перед екраном. Цим моментом поділилася в Stories Кім Кардашьян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: