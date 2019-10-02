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Мадонна разом з дітьми викликали фурор своєю появою на сцені
02.10.2019 07:08
Виконавиця хіта Frozen змогла поєднати «приємне з корисним» і виступила разом зі своїми дочками.

Близнята Стелла і Естер активно увійшли в образи, танцюючи в зухвалих блискучих костюмах і чоботях. Фінальним штрихом їх сценічних нарядів стала яскрава новорічна мішура. Сама Мадонна дотримувалася образу Мадам Ікс і вийшла на сцену з «піратською» пов'язкою на оці, в поліцейському капелюсі і оверсайз-накидці.

"Щасливого Нового року! Від Мадам Ікс і сім'ї...» - написала Мадонна в Instagram.

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Допис, поширений Madonna (@madonna)


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