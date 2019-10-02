|Вікторія Бекхем відверто заговорила про пластичні операції
|02.10.2019 07:44
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Нещодавно Вікторія заснувала свою б'юті-лінію, тому постійно отримує питання про красу. У передачі This Morgan армия Девіда Бекхема зізналася, що зберегла зовнішність, дану їй природою.
«Я ніколи не була досвідчена косметичними процедурами такого роду, але ніколи не говори «ніколи», - заявила зірка.
Вона згадала історію зі зменшенням грудей і додала, що довгий час не приймала свою зовнішність і зараз вважає це безглуздим.
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