45-річну Вікторію Бекхем постійно намагаються викрити в тому, що вона лягала під ніж хірурга. Дизайнер вирішила розставити крапки над «i» щодо цієї теми.



Нещодавно Вікторія заснувала свою б'юті-лінію, тому постійно отримує питання про красу. У передачі This Morgan армия Девіда Бекхема зізналася, що зберегла зовнішність, дану їй природою.



«Я ніколи не була досвідчена косметичними процедурами такого роду, але ніколи не говори «ніколи», - заявила зірка.



Вона згадала історію зі зменшенням грудей і додала, що довгий час не приймала свою зовнішність і зараз вважає це безглуздим.



