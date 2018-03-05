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Потовстіла Оля Полякова насмішила фігурою у яскраво-голубому міні (ФОТО)
05.03.2018 19:52
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Суперблондинка Оля Полякова, про яку на початку січня гуляли чутки про третю вагітність, днями з'явилася на концерті у Києві, здивувавши не лише відвертим образом, але й набраною вагою - комусь не минули дарма свята?

Так, для виступу Полякова попрощалась з кокошником, замінивши його на сяючу корону, а також образа голубу міні-сукню з білою накидкою і босоніжки на неймовірно високій платформі.

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