



Вдруге вагітна Лілія Ребрик зовсім скоро народить донечку, втім, у декрет зірка не поспішає і тішить шанувальників у ранкових ефірах та у Інстаграмі, публікуючи відверті розповіді та веселі світлини.



Напередодні зірка вирішила зізнатися, які забаганки вагітності притаманні їй.



"На солоні огірочки мене тягнуло завжди, незалежно від вагітності. А серед такого чогось особливого, як розказують про вагітних капризух, то хіба що березовий сік. Прямо смакує мені дуже... Якась я некреативна вагітна))) А у вас були якісь такі особливі забаганки під час вагітності? Так цікаво... За чим Ви відправляли свого чоловіка серед ночі? Може й мені чогось такого захочеться? А то я просто сплю вночі. Так нечесно))) 8 березня на носі. Може щось придумати такого...", - жартома пише зірка.



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 5 Бер 2018 р. о 9:13 PST

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