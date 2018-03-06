|Лілія Ребрик розповіла про свої "вагітні забаганки" (ФОТО)
|06.03.2018 09:02
|
Вдруге вагітна Лілія Ребрик зовсім скоро народить донечку, втім, у декрет зірка не поспішає і тішить шанувальників у ранкових ефірах та у Інстаграмі, публікуючи відверті розповіді та веселі світлини.
Напередодні зірка вирішила зізнатися, які забаганки вагітності притаманні їй.
"На солоні огірочки мене тягнуло завжди, незалежно від вагітності. А серед такого чогось особливого, як розказують про вагітних капризух, то хіба що березовий сік. Прямо смакує мені дуже... Якась я некреативна вагітна))) А у вас були якісь такі особливі забаганки під час вагітності? Так цікаво... За чим Ви відправляли свого чоловіка серед ночі? Може й мені чогось такого захочеться? А то я просто сплю вночі. Так нечесно))) 8 березня на носі. Може щось придумати такого...", - жартома пише зірка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями