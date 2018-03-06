



Відома солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська ніколи не приховувала, що її краса - багато в чому заслуга пластичного хірурга, зокрема й її чоловіка, Едгара Камінського, який вважається професіоналом у цій справі. Втім, на відверту розповідь Славу потягнуло днями, коли її роздратували шанувальники.



"Мені недавно надіслали посилання на статтю і в ній купа фотографій, взятих з мого аккаунта мене, так би мовити, колишньої, до «пластичних операцій». І я подумала, що нарешті настав той час, щоб розповісти всю правду. Можу сказати, що переглянувши старі фотографії, я сама була приємно здивована. Зміни на обличчя", - говорить зірка.



"Крім мінімально ін'єкційних, є зміни і вікові! Підшкірний жирок, на жаль, з віком йде і ефект дитячих пухких щічок, разом з ним. Зрозуміло, що форма мого носа не змінилася сама по собі, хоча ніс росте все життя. Та й капуста більше викликає газоутворення, ніж цицьковирощування".



"Я ніколи не приховувала того, що вдавалася до послуг пластичного хірурга і мало того, одна з небагатьох, хто відверто про це говорив в багатьох інтерв'ю. І було це задовго до появи в моєму житті коханої людини з цією чудовою професією. На думку «трудящих» я сплю на операційному столі, але хочу вас засмутити - це не так", - закінчила зізнання зірка.









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