Практично всі американські ЗМІ повідомили про розставання наймолодшої мільярдерки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта.



Кажуть, що розійшлися вони ще пару тижнів тому, але не остаточно, а «на невизначений час» - взяли паузу. Причина - в проблемах з довірою і напружених графіках. І це при тому, що пара не так давно взяла судьба у зйомці для Playboy, де Кайлі клялася у вічній любові бойфренду.



Самі зірки цю інформацію не коментують, але Кайлі, наприклад, з початку вересня не викладала ні в Stories, ні в стрічку фото або відео з Тревісом, і на вечірку з нагоди весілля Біберів вона пішла одна.



