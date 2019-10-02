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Як так? Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися
02.10.2019 19:52
Практично всі американські ЗМІ повідомили про розставання наймолодшої мільярдерки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта.

Кажуть, що розійшлися вони ще пару тижнів тому, але не остаточно, а «на невизначений час» - взяли паузу. Причина - в проблемах з довірою і напружених графіках. І це при тому, що пара не так давно взяла судьба у зйомці для Playboy, де Кайлі клялася у вічній любові бойфренду.

Самі зірки цю інформацію не коментують, але Кайлі, наприклад, з початку вересня не викладала ні в Stories, ні в стрічку фото або відео з Тревісом, і на вечірку з нагоди весілля Біберів вона пішла одна.

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