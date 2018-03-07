|Засмагла і струнка Наталя Могилевська здивувала образом на концерті (ФОТО)
|07.03.2018 08:50
|
Відома українська співачка Наталя Могилевська після насиченого року роботи - "Танці з зірками", "Голос країни. Діти", - кілька місяців провела у Індії, відпочиваючи, медитуючи та пишучи книгу, яку вже зовсім скоро представить шанувальникам.
Втім, канікули закінчились і зараз у зірки почався грандіозний весняний тур Україною і першими фото та відео з туру Могилевська поділилась в Інстаграмі.
На фото співачка позує у яскравому смугастому міні-платті, в якому запалювала на "Танцях". Фани відмітили, що улюблениця неймовірно схудла і засмагла.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями