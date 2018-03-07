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Засмагла і струнка Наталя Могилевська здивувала образом на концерті (ФОТО)
07.03.2018 08:50
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Відома українська співачка Наталя Могилевська після насиченого року роботи - "Танці з зірками", "Голос країни. Діти", - кілька місяців провела у Індії, відпочиваючи, медитуючи та пишучи книгу, яку вже зовсім скоро представить шанувальникам.

Втім, канікули закінчились і зараз у зірки почався грандіозний весняний тур Україною і першими фото та відео з туру Могилевська поділилась в Інстаграмі.

На фото співачка позує у яскравому смугастому міні-платті, в якому запалювала на "Танцях". Фани відмітили, що улюблениця неймовірно схудла і засмагла.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 4 Бер 2018 р. о 4:36 PST


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