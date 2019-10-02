Новий вихід Гаррі і Меган: герцогиня в білому (Фото)
02.10.2019 21:05
Сьогодні закінчується офіційний тур Меган Маркл і принца Гаррі по Африці. У фінальний день подорожі подружжя зустрілося з молоддю в невеликому селищі Йоганнесбург і обговорили з нею проблеми безробіття в Південній Африці.
Для виходу Меган вибрала довгу білу сукню в сорочковому стилі і бежеві замшеві човники, а доповнила образ великими сережками червоного кольору і браслетом з намистин.
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)
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Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration)