Сьогодні закінчується офіційний тур Меган Маркл і принца Гаррі по Африці. У фінальний день подорожі подружжя зустрілося з молоддю в невеликому селищі Йоганнесбург і обговорили з нею проблеми безробіття в Південній Африці.



Для виходу Меган вибрала довгу білу сукню в сорочковому стилі і бежеві замшеві човники, а доповнила образ великими сережками червоного кольору і браслетом з намистин.











Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 2 Жов 2019 р. о 2:41 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 2 Жов 2019 р. о 1:57 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration) 2 Жов 2019 р. о 1:17 PDT

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