Погода, Новости, загрузка...
Новий вихід Гаррі і Меган: герцогиня в білому (Фото)
02.10.2019 21:05
Сьогодні закінчується офіційний тур Меган Маркл і принца Гаррі по Африці. У фінальний день подорожі подружжя зустрілося з молоддю в невеликому селищі Йоганнесбург і обговорили з нею проблеми безробіття в Південній Африці.

Для виходу Меган вибрала довгу білу сукню в сорочковому стилі і бежеві замшеві човники, а доповнила образ великими сережками червоного кольору і браслетом з намистин.

3898_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (103.46 Kb)

8994_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppkir.jpg (102.65 Kb)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 