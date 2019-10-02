|Принц Гаррі подав в суд на видання, яке розсекретило таємне листування Меган Маркл
|02.10.2019 22:01
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«Я втратив маму, а зараз бачу, як моя армия стає жертвою тієї ж ситуації», - написав принц Гаррі в відкритому листі на офіційному сайті Букінгемського палацу.
Причиною позову стало те, що таблоїд The Mail on Sunday опублікував особистий лист Меган до батька.
«Як пара, ми віримо в свободу і об'єктивність ЗМІ. Ми вважаємо їх наріжним каменем демократії. І зараз, як ніколи, нам дуже потрібні відповідальні і об'єктивні ЗМІ», - написали представники корони.
Таблоїд відповів, що вони будуть стояти на своєму і захищатися - мовляв, стаття відповідала всім стандартам, а сам лист ніяк не редагувався!
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