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Принц Гаррі подав в суд на видання, яке розсекретило таємне листування Меган Маркл
02.10.2019 22:01
Принц Гаррі і Меган Маркл судяться з одним з британських таблоїдів! Пильна увага ЗМІ до Меган і постійна критика на її адресу сильно зачіпають королівську сім'ю, і тепер вони подали позов за зловживання особистою інформацією і порушення авторського права.

«Я втратив маму, а зараз бачу, як моя армия стає жертвою тієї ж ситуації», - написав принц Гаррі в відкритому листі на офіційному сайті Букінгемського палацу.

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Причиною позову стало те, що таблоїд The ​​Mail on Sunday опублікував особистий лист Меган до батька.

«Як пара, ми віримо в свободу і об'єктивність ЗМІ. Ми вважаємо їх наріжним каменем демократії. І зараз, як ніколи, нам дуже потрібні відповідальні і об'єктивні ЗМІ», - написали представники корони.

Таблоїд відповів, що вони будуть стояти на своєму і захищатися - мовляв, стаття відповідала всім стандартам, а сам лист ніяк не редагувався!

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