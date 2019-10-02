В кінці літа 28-річна телеведуча і блогер офіційно стала дружиною 25-річного репера Елджея. Але досі про весілля двох знаменитостей не було нічого відомо. Нарешті Настя Івлєєва розповіла, як коханий зробив їй пропозицію і чим вони займалися після реєстрації шлюбу.



Теледіва стала гостею студії шоу «Вечірній Ургант». Анастасія прийшла в гості до Івана в зухвалому образі. Вона одягла ультракоротке плаття з чорного оксамиту з відкритою спиною і плечима, і відвертим декольте. До нього вона підібрала пару стилетів з лакованої шкіри на високій шпильці.



Блондинка зібрала волосся в елегантний пучок і нанесла яскравий макіяж з червоною помадою на губах. Іван Ургант похвалив свою гостю:



«Нарешті-то ви виглядаєте як людина! А не те, що весь час в штанах», - зазначив артист.







Іван розпитав Анастасію про те, як Елджей зробив їй пропозицію. Виявилося, що це стало для дівчини великою несподіванкою і вона взагалі не думала про сім'ю і весілля:



«Я трудоголік і роботолюб. Про весілля навіть не думала. Все вийшло так несподівано і спонтанно».



Елджей зробив Насті пропозицію в її день народження, 8 березня. На той момент їх батьки навіть не були знайомі. Закохані навіть не розглядали ідею влаштувати пишне торжество з нагоди свого одруження:



«Ми не з тих людей, хто їде в РАГС на катафалку. Наші друзі знають, що нам не потрібно всього цього пишного, що привертає увагу до нас», - зазначила блогер.



У день реєстрації шлюбу Івлєєва приїхала в РАГС в спортивних штанях і кросівках. Але весільний танець у пари все-таки був. Те, як це відбувалося, інстадіва продемонструвала на Іваноіф. Молодята постояли, обнявшись і похитуючись з боку в бік біля машини 30 секунд, а потім поїхали додому.



«Вдома ми випили вина і лягли спати», - розповіла новоспечена армия Елджея.



На запитання ведучого про те, що змінилося в її житті після штампа в паспорті, Настя відповіла:



«Тепер я ношу на пальці 18 карат, - з іронією сказала дівчина. - А взагалі дуже приємно відчувати себе дружиною».

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