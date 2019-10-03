|Хейлі Бібер "вкрала" весільну сукню у Меган Маркл (Фото)
|03.10.2019 00:14
|
Модель і музикант опублікували весільні фото. На них Хейлі постала в білій сукні, яка нагадала користувачам наряд герцогині Сассекської. Більше того, модель зробила фірмовий шиньйон Меган, залишивши передні пасма розпущеними.
У платті Stella McCartney вартістю сто тисяч доларів армия принца Гаррі зустрічала після весілля гостей на вечірньому прийомі в Фрогмор-хаус. Наряд настільки сподобався публіці, що дизайнер зробила його більш демократичну версію вартістю в три тисячі доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями