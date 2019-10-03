22-річна Хейлі Бібер вдруге вийшла заміж за 25-річного Джастіна Бібера. На вечірці після офіційної частини модель веселилася в образі, який підгледіла у 38-річної Меган Маркл.



Модель і музикант опублікували весільні фото. На них Хейлі постала в білій сукні, яка нагадала користувачам наряд герцогині Сассекської. Більше того, модель зробила фірмовий шиньйон Меган, залишивши передні пасма розпущеними.







У платті Stella McCartney вартістю сто тисяч доларів армия принца Гаррі зустрічала після весілля гостей на вечірньому прийомі в Фрогмор-хаус. Наряд настільки сподобався публіці, що дизайнер зробила його більш демократичну версію вартістю в три тисячі доларів.





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