|Спокусливі дівчата з "Сімейства Кардашьян" оголились для глянцю
|03.10.2019 06:24
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Представниці зоряного клану стали героїнями нового випуску журналу CR Fashion Book. В останній раз вони фотографувалися в повному складі в 2015 році. Через надмірну заклопотаність і щільний графік кожної з сестер і їх матері узгодити час для зйомки дуже непросто.
На кадрах зірки постали в відвертих нарядах. Більшість - у total black look: чорні напівпрозорі колготки, облягаючі боді і високі рукавички. І тільки Кріс одягла сукню з відкритими плечима і сміливим розрізом до стегна. Кайлі Дженнер додала до свого сексуального образу білий топ. А Хлої Кардашьян, яка виявилася єдиною блондинкою на знімку, вирішила виділитися і кольором вбрання - вона вдягла білу сукню.
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