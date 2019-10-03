Сестри Кардашьян-Дженнер на чолі з їх матір'ю - 63-річною Кріс Дженнер - взяли судьба у фотосесії для модного журналу. Вперше за останні чотири роки зіркам вдалося всім разом попозувати для обкладинки глянцю.



Представниці зоряного клану стали героїнями нового випуску журналу CR Fashion Book. В останній раз вони фотографувалися в повному складі в 2015 році. Через надмірну заклопотаність і щільний графік кожної з сестер і їх матері узгодити час для зйомки дуже непросто.



На кадрах зірки постали в відвертих нарядах. Більшість - у total black look: чорні напівпрозорі колготки, облягаючі боді і високі рукавички. І тільки Кріс одягла сукню з відкритими плечима і сміливим розрізом до стегна. Кайлі Дженнер додала до свого сексуального образу білий топ. А Хлої Кардашьян, яка виявилася єдиною блондинкою на знімку, вирішила виділитися і кольором вбрання - вона вдягла білу сукню.





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