|Неймовірно струнка Тоня Паперна продемонструвала "осину" талію (ФОТО)
|07.03.2018 19:59
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Донька відомої української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна лише восени вперше стала мамою, народивши донечку Єву, як вже зовсім скоро повернулася до роботи та відновила стрункі форми.
Так, зірка час від часу ділиться світлинами зі стильних фотосесій: напередодні Тоня показала фото, на якому позує у чорному гольфі та обтягуючій спідниці, хизуючись неймовірною стрункістю та тоненькою талією.
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