



Відома співачка Світлана Лобода останні кілька днів перебуває під прицілом преси, які намагаються побачти хоч якісь натяки на те, що зірка вдруге вагітна.



Так. про те, що українська співачка очікує дитину від німецького музиканта гурту Ramsteinn Тілля Ліндемана, стало відомо на початку тижня: подейкують, що Лобода на сьомому місяці вагітності, а сьогодні піар-агент зірки підтвердила, що сільки ж часу її не буде на сцені.



"Концерти спочатку не стояли до осені в зв'язку з тим, що Світлана відлітає до Америки записувати новий альбом. Це загальновідома і загальнодоступна інформація", - говорить представник Лободи. Тим часом шанувальники не можуть дочекатися офіційного підтвердження вагітності від самої Світлани: схоже, доведеться чекати довго!





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