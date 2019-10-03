44-річна Анджеліна Джолі без одягу позувала в ванні, наповненій водою.



Колишня армия Бреда Пітта зважилася на відверту зйомку заради гарної обкладинки французького глянцю. Автором чуттєвих знімків став відомий аргентинський фотограф Андрес Кудакі. Він зобразив Анджеліну в мармуровій ванні.



Артистка прийняла привабливу позу, закинувши руки за голову. Візажисти зробили Джолі яскравий макіяж. Волоссю актриси надали мокрий вигляд, ніби вона щойно виринула з води. Образ доповнили прикраси - сережки і мінімалістичний металевий браслет на зап'ясті.



