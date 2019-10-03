36-річна Анна Седокова в образі рок-зірки продемонструвала пишні груди.



Зірка поділилася з шанувальниками новим знімком, на якому вона зображена в новому зухвалому образі. Анна наділа чорну шкіряну куртку-косуху і залишила її розстібнутою. За курткою у співачки виявився тільки чорний бра, який підкреслив пишні груди Седокової.



«Сміливість і рішучість потрібні кожному. Без цих двох якостей життя перетвориться на рутину, а мрії про більше, краще так і залишаться мріями, - впевнена Седокова. - Найгірше, що іноді відсутність сміливості визначає твоє життя як низку смирення і терпіння. Ти просто сидиш і чекаєш, що все зміниться само по собі, але в куточку голос шепоче «нічого не зміниться, біжи, дівчинка».





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