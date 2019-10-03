Шлюб 44-річної Анджеліни Джолі і 55-річного Бреда Пітта був недовгим, зате розлучення затягнулося на кілька років. Виявилося, що актриса могла уникнути цього неприємного періоду у своєму житті.



Три роки тривали судові тяжби між колишнім подружжям. Спочатку вони ділили дітей, потім майно, але в підсумку пішли на компроміс і владнали ці питання полюбовно. Однак як з'ясувалося, і шлюб для Анджеліни був нелегким. Актриса не хотіла виходити заміж за Пітта.



«Вона відчувала, що Бред тисне на неї, змушує зробити це», - цитує джерело видання Us Weekly.







Інсайдер додав, що зірка більше не хоче виходити заміж. Їй подобається, що можна сфокусуватися на собі, дітях і кар'єрі, а не намагатися будувати або зберігати відносини.



