|Бред Пітт змусив Анджеліну Джолі вийти за нього заміж
|03.10.2019 21:26
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Три роки тривали судові тяжби між колишнім подружжям. Спочатку вони ділили дітей, потім майно, але в підсумку пішли на компроміс і владнали ці питання полюбовно. Однак як з'ясувалося, і шлюб для Анджеліни був нелегким. Актриса не хотіла виходити заміж за Пітта.
«Вона відчувала, що Бред тисне на неї, змушує зробити це», - цитує джерело видання Us Weekly.
Інсайдер додав, що зірка більше не хоче виходити заміж. Їй подобається, що можна сфокусуватися на собі, дітях і кар'єрі, а не намагатися будувати або зберігати відносини.
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