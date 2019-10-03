52-річна Сальма Хаєк постала перед публікою в образі жінки-вамп.



Актриса поділилася ефектним знімком в total red look. У червоному платті в ретро-стилі поверх чорного корсета Сальма позувала, широко розкривши рот, ніби зображуючи крик.



Корсет ідеально підкреслив пишні форми Сальми, а розпущене волосся надало знімку нотку еротизму. Однак навіть такий «кричущий» образ Хаєк змогла піднести з властивим їй почуттям гумору.



«Сумую за мексиканською їжею!» - написала вона в Instagram.



