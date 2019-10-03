|Сальма Хаєк у прозорому корсеті приміряла образ жінки-вамп
|03.10.2019 22:04
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Актриса поділилася ефектним знімком в total red look. У червоному платті в ретро-стилі поверх чорного корсета Сальма позувала, широко розкривши рот, ніби зображуючи крик.
Корсет ідеально підкреслив пишні форми Сальми, а розпущене волосся надало знімку нотку еротизму. Однак навіть такий «кричущий» образ Хаєк змогла піднести з властивим їй почуттям гумору.
«Сумую за мексиканською їжею!» - написала вона в Instagram.
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