|Що Кайлі Дженнер розповіла про стосунки з Тревісом до їх розлучення?
|04.10.2019 00:50
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Але зовсім недавно пара дала інтерв'ю для Playboy, в якому відверто розповіла про свої стосунки. Наприклад, на питання про те, в чому полягає секрет їх успішного союзу, Кайлі відповіла:
«Ми думаємо однаково, у нас одні і ті ж цілі і захоплення в житті. Між нами є хімія, тому нам дуже весело разом. Тревіс - мій найкращий друг. Ми переживаємо злети і падіння, і це робить нас сильнішими. Крім того, Тревіс нагадує мені, що можна поєднувати материнство і сексуальність. І якщо ти приймаєш свою сексуальність, це не означає, що у тебе немає моралі або що ти погана мама», - поділилася Кайлі.
А тепер з'явилися нові подробиці розставання зірок. Інсайдер розповів порталу PEOPLE, що Тревіс не міг дати Дженнер того, що вона дійсно хотіла:
«Кайлі займається сімейним життям і планує народити другу дитину, але Тревіс зараз зосереджений на своїй музичній кар'єрі. Їхні образи життя перестали збігатися, тому вони не можуть бути разом», - поділилося джерело.
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