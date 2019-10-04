Днями стало відомо про розставання Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта. Кажуть, що розійшлися вони ще пару тижнів тому, але не остаточно, а «на невизначений час». А причиною розставання стали напружений графік і проблеми з довірою.







Але зовсім недавно пара дала інтерв'ю для Playboy, в якому відверто розповіла про свої стосунки. Наприклад, на питання про те, в чому полягає секрет їх успішного союзу, Кайлі відповіла:



«Ми думаємо однаково, у нас одні і ті ж цілі і захоплення в житті. Між нами є хімія, тому нам дуже весело разом. Тревіс - мій найкращий друг. Ми переживаємо злети і падіння, і це робить нас сильнішими. Крім того, Тревіс нагадує мені, що можна поєднувати материнство і сексуальність. І якщо ти приймаєш свою сексуальність, це не означає, що у тебе немає моралі або що ти погана мама», - поділилася Кайлі.



А тепер з'явилися нові подробиці розставання зірок. Інсайдер розповів порталу PEOPLE, що Тревіс не міг дати Дженнер того, що вона дійсно хотіла:



«Кайлі займається сімейним життям і планує народити другу дитину, але Тревіс зараз зосереджений на своїй музичній кар'єрі. Їхні образи життя перестали збігатися, тому вони не можуть бути разом», - поділилося джерело.

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