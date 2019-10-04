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Сімейство Кардашьян-Дженнер на весіллі Хейлі і Джастіна
04.10.2019 06:58
Пару днів назад в Південній Кароліні відбулася головна подія місяця: весілля Джастіна і Хейлі Бібер.

Подробиці торжества трималися в секреті, але, кажуть, на свято приїхало більше 200 осіб, серед яких Кендалл Дженнер, Ед Ширан, Кеті Перрі та інші.

Інсайдери розповіли, що торжество розпочалося в ресторані о шостій годині вечора, потім продовжилося офіційною церемонією в каплиці, а закінчилося вечіркою в бальному залі і біля басейну, і тривало до півночі. І всіх присутніх, до речі, попросили «забути на цей вечір про Instagram»! Але через кілька днів гості весілля все-таки поділилися фотографіями з вечірки. Наприклад, Кріс Дженнер в своєму Instagram виклала знімок з бойфрендом, Кайлі і Стормі. Під постом вона написала:

«Спасибі, Джастін і Хейлі, за чарівний вечір! Ми чудово провели час. Люблю вас".

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Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)


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