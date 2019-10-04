Пару днів назад в Південній Кароліні відбулася головна подія місяця: весілля Джастіна і Хейлі Бібер.



Подробиці торжества трималися в секреті, але, кажуть, на свято приїхало більше 200 осіб, серед яких Кендалл Дженнер, Ед Ширан, Кеті Перрі та інші.



Інсайдери розповіли, що торжество розпочалося в ресторані о шостій годині вечора, потім продовжилося офіційною церемонією в каплиці, а закінчилося вечіркою в бальному залі і біля басейну, і тривало до півночі. І всіх присутніх, до речі, попросили «забути на цей вечір про Instagram»! Але через кілька днів гості весілля все-таки поділилися фотографіями з вечірки. Наприклад, Кріс Дженнер в своєму Instagram виклала знімок з бойфрендом, Кайлі і Стормі. Під постом вона написала:



«Спасибі, Джастін і Хейлі, за чарівний вечір! Ми чудово провели час. Люблю вас".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner) 1 Жов 2019 р. о 11:59 PDT

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