



Відома співачка Тіна Кароль напередодні з'явилася у відвертому фільмі "Інтонації", який в честь 8 березня презентували на телеканалі 1+1. Зірка дала відповіді на чимало інтригуючих запитань, зокрема розповіла про сина Веніаміна, а також додала, що мріє ще раз стати мамою.



"Маленька дівчинка, яка живе всередині мене, завжди буде шукати надійне плече. Чоловіче надійне плече, - зізналася Тіна Кароль. - Свою сексуальну жіночу енергетику на сцені, якій багато і якій багато хто говорить, я черпаю в своїй самотності".



"Чоловік моєї мрії - це мій улюблений синочок. Якби не він, я б здалася. Веня дуже подорослішав, коли не стало Жені. Він настільки подорослішав, що, наприклад, він не радіє так само, як не радію я, коли у мене день народження. Він радіє, коли у нього день народження. Коли мій день народження, він мене обійме і не радіє так само, як я. Тому що знає, що мій день народження для мене не свято. Тому що ми повинні його святкувати разом, утрьох, з татом".



"Безумовно, я ще раз хочу стати мамою. Чи є у мене коханий чоловік? Чи є у мене чоловік моєї мрії? Я захоплена. Я відчуваю, що будуть зміни. Я до них готуюся", - відверто розповідає зірка.







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