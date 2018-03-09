Погода, Новости, загрузка...
Аніта Луценко зробила стрижку у стилі Олега Винника (ФОТО)
09.03.2018 20:09
6884_76.jpg (19.33 Kb)

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, ведуча шоу "Зважені і щасливі", днями добряче здивувала шанувальників зміною іміджу - зірка вирішила зробити стрижку у стилі співака Олега Винника. Олег - улюбленець сотень тисяч жінок, тож цікаво, чим керувалася Аніта?

Світлину-порівняння Луценко опублікувал у Інстаграмі, додавши іронічний коментар.

"Натхненники ви мої на творчість! Як не Леся Нікітюк, так @ olegg.vynnyk. Ну, хоч як крути, а волосся у мене пишніше і вусів поменше!", - пожартувала Аніта.

9124_98.jpg (37.53 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить