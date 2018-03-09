|Аніта Луценко зробила стрижку у стилі Олега Винника (ФОТО)
|09.03.2018 20:09
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Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, ведуча шоу "Зважені і щасливі", днями добряче здивувала шанувальників зміною іміджу - зірка вирішила зробити стрижку у стилі співака Олега Винника. Олег - улюбленець сотень тисяч жінок, тож цікаво, чим керувалася Аніта?
Світлину-порівняння Луценко опублікувал у Інстаграмі, додавши іронічний коментар.
"Натхненники ви мої на творчість! Як не Леся Нікітюк, так @ olegg.vynnyk. Ну, хоч як крути, а волосся у мене пишніше і вусів поменше!", - пожартувала Аніта.
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