

Напередодні, 9 березня, на телеканалі СТБ відбувся перший випуск восьмого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став Рожден Анусі, відомий співак.



Хто ж отримав троянду від "Холостяка"?



22-річна модель Оля Л. Крім троянди Холостяк подарував дівчині і величезного плюшевого ведмедика

25-річна засновник і керівник Академії сучасного етикету Аріна

24-річна геймерша Яна, яка викрала Холостяка прямо посеред вечірки

27-річна Настя П., яка здивувала Анусі своїм подарунком

27-річна фітнес-тренер Наташа

20-річна жінка-кішка Маша П

21-річна перекладачка польської мови Іванна, яка підкорила Холостяка спокусливим голосом

25-річна екс-подружка Сергія Мельника Марина, яка написала вірш для Холостяка

21-річна вчителька Оля Т, яка ще жодного разу в своєму житті вона не цілувалася

26-річна Аня, яка завоювала симпатію Холостяка своїм почуттям гумору і навичками фокусника

20-річна студентка Маша Р, яка заінтригувала картиною, яка «передбачає продовження»

24-річна Галя, яка приїхала на знайомство з Холостяком у весільній сукні

23-річна співачка і модель Римма, яка сама добула для себе розу

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