|Сезон стартував: хто отримав троянду у шоу "Холостяк-8"?
|10.03.2018 17:52
|
Напередодні, 9 березня, на телеканалі СТБ відбувся перший випуск восьмого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став Рожден Анусі, відомий співак.
Хто ж отримав троянду від "Холостяка"?
22-річна модель Оля Л. Крім троянди Холостяк подарував дівчині і величезного плюшевого ведмедика
25-річна засновник і керівник Академії сучасного етикету Аріна
24-річна геймерша Яна, яка викрала Холостяка прямо посеред вечірки
27-річна Настя П., яка здивувала Анусі своїм подарунком
27-річна фітнес-тренер Наташа
20-річна жінка-кішка Маша П
21-річна перекладачка польської мови Іванна, яка підкорила Холостяка спокусливим голосом
25-річна екс-подружка Сергія Мельника Марина, яка написала вірш для Холостяка
21-річна вчителька Оля Т, яка ще жодного разу в своєму житті вона не цілувалася
26-річна Аня, яка завоювала симпатію Холостяка своїм почуттям гумору і навичками фокусника
20-річна студентка Маша Р, яка заінтригувала картиною, яка «передбачає продовження»
24-річна Галя, яка приїхала на знайомство з Холостяком у весільній сукні
23-річна співачка і модель Римма, яка сама добула для себе розу
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями