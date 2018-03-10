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Оля Полякова стала "Співачкою зими" за версією популярного каналу (ФОТО)
10.03.2018 19:11
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Відома українська поп-співачка Оля Полякова цього року вже встигла стати Жінкою року за версією глянцю Viva! але на цьому не припиняє збирати нагороди і про нову співачка поспішила повідомити у своєму Інстаграмі.

Так, популярний канл М1 назвав Полякову "Співачкою зими", - хвастать зірка.

У коментарях шанувальники не втомлюються хвалити зірку, додаючи, що з тріумфальним виходом кліпу "Мама" кілька днів тому зірці нічого не завадить отримати титул ще й навесні.

Допис, поширений Olga Poliakova (@polyakovamusic) 9 Бер 2018 р. о 10:50 PST


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