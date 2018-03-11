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Вагітна Джамала приховала животик у широких штанах (ФОТО)
11.03.2018 01:11
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Відома співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016", зовсім скоро вперше стане матусею, тож зараз, продовжуючи роботу над проектами, насолоджується останнім терміном вагітності, тішачи шанувальників ніжними фото.

На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі напередодні, Джамала позує у елегантних бежевих брюках та білій блузі з рюшами, які майже приховують животик зірки.

"Кожен день не схожий ... спокій ... сум... щастя... безтурботність ... хвилювання... радість ...подобається жити", - прокоментувала Джа.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 9 Бер 2018 р. о 2:18 PST


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