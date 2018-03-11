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Пишнотіла Дженніфер Лопес вразила фото у дуже тонкому бюстгальтері (ФОТО)
11.03.2018 01:32
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Дженніфер Лопес важко дати 48 років, особливо спостерігаючи за її Інстаграмом, в якому зірка ділиться звабливми фото та хизується фігурою.

Напередодні Лопес опублікувала світлину ледь чи не після тренування: на фото Джей Ло позує у сірих леггінсах та у білому спортивному бюстгальтері, який провокативно демонструє груди зірки.

Чи варто дивуватися, що допис зібрав за лічені години більше 2 мільйонів вподобань?

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