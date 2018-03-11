



Обкладинка з рудокосою Валерією Рудкевич, яка стала зіркою одного з випусків італійського Playboy, може бути винана найкрасивішою за 2017 рік - принаймні, так вважають прихильники глянцю, які перевели Радкевич в "топ" улюблених.



"Влітку була в Римі по роботі. На одній з подій познайомилась з фотографом Робертою Красніґ. Це один з найсерйозніших фотографів в Італії — вона працює зі знаменитостями, акторами. Якось розговорились, виявилось, що вона тоді готувала кампанію одного невеликого бренду одягу (який вже зараз стрімко розвивається). Вона побачила в мені модель для цієї роботи. Зробили зйомку, а потім ці фото розійшлися по індустрії в Італії і потрапили на стіл редактора Playboy. Вони написали нам, давайте спробуємо, і ми зробили цю обкладинку", - розповідає Радкевич про те, як потрапила на обкладинку.





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