|Оксана Акіньшина здивувала стрункою фігурою у купальнику (ФОТО)
|11.03.2018 15:32
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Відома російська актриса Оксана Акіньшина, незважаючи на те, що стала матусею вдруге, демонструє шанувальникам ідеальні форми.
До літа готова, - такі думки виникають, дивлячись на світлину зірки, яку та опублікувала в Інстаграмі днями. Акіньшина зараз на курорті у Швейцарії і вирішила поділитися рідкісним селфі, на якому позує у темно-синьому купальнику, хизуючись ідеальною фігурою.
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