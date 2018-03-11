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Мама, донька і внучка: Ані Лорак зворушила шанувальників родинним кадром (ФОТО)
11.03.2018 16:40
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Відома співачка Ані Лорак нечасто ділиться в мережі світлинами чоловіка чи доньки, втім, днями в Інстаграмі Кароліни можна було побачити кілька зворушливих кадрів, зокрема й зроблений з мамою.

Так, на фото, яке зірка виклала в мережу, позує її мама Жанна Василівна, яка мешкає в Україні, а також сама Кароліна з донькою Софією.

"Мама + дочка + внучка = любов! Давайте говорити слова любові і визнання, зігрівати один одного теплом своїх сердець", - написала Ані Лорак.

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