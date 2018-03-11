|Два роки разом: Поліна Логунова і Дмитро Ступка святкують річницю весілля (ФОТО)
|11.03.2018 19:54
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Зіркова пара - телеведуча Поліна Логунова та актор Дмитро Ступка сьогодні святкують другу річницю свого весілля вже у збільшеному складі: в квітні 2017 року у пари народилась донечка Богдана. В честь свята на сторінках в Інстаграмі пари з'явилися зворушливі фото з весілля.
"За два місяці наших побачень зрозумів, що Поліна — саме та дівчина, яка мені треба. Не хотів тягнути й запропонував вийти заміж на вечірці друзів. Коли за столиком залишилися удвох, вийняв каблучку з білого золота і сказав: "Будь моєю дружиною!" Вона погодилася", - сказав Дмитро Ступка.
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