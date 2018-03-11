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Тоня Матвієнко похвалилася змінами у зовнішності (ФОТО)
11.03.2018 21:40
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Відома українська співачка Тоня Матвієнко нечасто експериментує із зовнішністю, хоча полюбляє б'юті-процедури і часто ділиться з фанами відео, як вона релаксує на масажі тощо.

Днями зірка розповіла, що зважилася на нові брівки і навіть показала результат на селфі.

"Вперше спробувала зробити собі гарні брови. Мені особисто вже набридло постійно малювати олівцем", - зізнається Тоня.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 10 Бер 2018 р. о 4:22 PST


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