|Ольга Фреймут показала шанувальникам молоду маму (ФОТО)
|11.03.2018 23:18
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Минулого тижня відома телеведуча Ольга Фреймут презентувала нове власне видавництво, а також його перше дітище - дитячу книжку, яку написала сама зірка, - "Кажан Жак".
На презентацію книги прийшло чимало гостей, зокрема й родина зірки і під час події особливу увагу Ольга приділила своїй матусі.
"Якщо моя мама спить на бігуді, це означає, що завтра у мене дуже важливий день, - пожартувала ведуча, зробивши комплімент Аллі Михайлівні. - Бачите, яка в мене гарна мама, вона народила мене у 18 років, тому що дуже любила мого тата", - говорить Ольга.
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