|Санта Дімопулос похизувалась екстремальним відпочинком у Альпах (ВІДЕО)
|12.03.2018 09:03
|
Незважаючи на те, що надворі весна, Санта Дімопулос з компанією друзів вирушила на кількаденний відпочинок у французькі Альпи, де вдруге в житті спробувала стати на сноуборд.
"Сьогодні був неймовірний, сонячний, чарівний день! Навіть не дивлячись на те, що ми з Анною Андрес мало не вбилися ганяючи наввипередки!", - розповідає зірка і додає: "Як же люблю лижі коли світить сонце! Підсумки 5 днів катання: захворіла (Анна бацилами поділилася)), забій коліна (нічого було ганятися наввипередки), порваний костюм і повні штани щастя!"
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями