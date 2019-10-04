Анджеліна Джолі прилетіла в Японію на прем'єру нового фільму «Малефісент: Володарка тьми». І вийшла на червону доріжку разом з дітьми: 14-річною Захарою і 18-річним Меддоксом!



Виявилося, він прилетів на один день з Південної Кореї, щоб підтримати маму на заході. Джолі вибрала золотисту сукню з бахромою від Ralph & Russo. І виглядала розкішно!











А тим часом в Мережу потрапило нове інтерв'ю Джолі для французького видання Madame Figaro, в якому актриса відверто розповіла про розлучення з Бредом Піттом!



«З тих пір, як у мене з'явилися діти, мене турбує тільки одна річ: як бути хорошим прикладом, чесною людиною і ростити їх такими ж. Важливо бути добрим до інших людей, не завдавати нікому біль і розуміти, що у нас лише одне життя, тому потрібно, щоб воно було яскравим. Я не знаю, в чому моя доля, але я впевнена, що зараз перебуваю в перехідному стані, повертаюся до себе справжньої. Тому що до кінця наших відносин з Бредом і після розриву з ним я була втраченою. Я себе не впізнавала. Я стала... як би це пояснити... маленькою, незначною, навіть якщо це не було помітним з боку. Я відчувала глибокий, сильний біль. З іншого боку, доторкнутися до цього почуття було цікаво. Зрештою, це і означає бути людиною. У той же період у мене почалися проблеми зі здоров'ям: такі речі спускають з небес на землю і нагадують, як тобі пощастило просто бути живим. Цей урок я теж хочу передати своїм дітям: ідею оновлення, можливості повернути собі радість життя. Мені довелося шукати радість заново», - написала Джолі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура бути джолі було мене біль Теги: фішки