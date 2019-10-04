|Ми не встигаємо! У Майлі Сайрус новий роман
|04.10.2019 20:47
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Співачка, нагадаємо, всього тиждень тому розлучилася з Кейтлін Картер, а в липні порвала з Ліамом Хемсвортом після 10 років стосунків. Як говорили інсайдери, зараз вона хоче відпочити «від усього і всіх» і зосередитися на собі.
Але, здається, поки у Майлі вийшло більше зосередитися на співакові Коді Сімпсоні! Вчора зірок застали разом за пристрасними поцілунками в магазині в Лос-Анджелесі.
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