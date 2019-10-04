Кайлі і Тревіс прийняли рішення розійтися. Причиною нібито стали напружений графік і проблеми з довірою.



А відразу після новини про розлучення Дженнер помітили разом з її колишнім - Тайгою!



І ось вона порушила мовчання! У своєму Twitter зірка присвятила пост Тревісу:



"У нас з Тревісом збереглися хороші стосунки, і ми зосереджені на Стормі. Наша дружба і дочка - зараз в пріоритеті».







А відразу після цих слів Кайлі висловилася про возз'єднання з Тайгою:



«Інтернет, як зазвичай, перебільшує все в 100 разів. У нас не було побачення вночі. Я просто відвезла друзів в студію, в якій він працював», - прокоментувала зірка.



