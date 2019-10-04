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Кайлі Дженнер нарешті прокоментувала чутки про роман з колишнім
04.10.2019 22:56
Кайлі і Тревіс прийняли рішення розійтися. Причиною нібито стали напружений графік і проблеми з довірою.

А відразу після новини про розлучення Дженнер помітили разом з її колишнім - Тайгою!

І ось вона порушила мовчання! У своєму Twitter зірка присвятила пост Тревісу:

"У нас з Тревісом збереглися хороші стосунки, і ми зосереджені на Стормі. Наша дружба і дочка - зараз в пріоритеті».

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А відразу після цих слів Кайлі висловилася про возз'єднання з Тайгою:

«Інтернет, як зазвичай, перебільшує все в 100 разів. У нас не було побачення вночі. Я просто відвезла друзів в студію, в якій він працював», - прокоментувала зірка.

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