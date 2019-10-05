|Віра Брежнєва заговорила про зраду чоловіка
|05.10.2019 00:08
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«Читаю новини і в черговий раз захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом, курирувати 5 своїх проектів, бути наставником в Голосі, писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, стверджувати весь контент, займатися дітьми, піклуватися про брата, сестру, батьків, племінників, брати судьба у всьому, що відбувається в моєму житті, допомагати в наших сімейних питаннях і ще, за словами преси, - регулярно зустрічатися і зраджувати мені з Ерікою! Ну просто браво, товариші ньюсмейкери, спасибі», - написала співачка.
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