|Лілі-Роуз Депп мало не оголила груди на червоній доріжці (Фото)
|05.10.2019 07:02
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Дочка Ванесси Параді і Джонні Деппа з'явилася на червоній доріжці в легкій білій блузці, під яку не наділа бра. Сексуальний образ вона доповнила шовковою спідницею Chanel і лакованими туфлями на високих підборах. Лілі-Роуз виглядала розкішно, але при цьому не могла повною мірою насолодитися своїм тріумфальним виходом. У вечір прем'єри в Лондоні видалася вітряна погода. Для актриси це мало не обернулося публічним провалом. Коли зірка позувала фотографам, порив вітру мало не здув її блузку, оголюючи груди. На щастя Лілі-Роуз, її блискавична реакція запобігла конфуз.
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