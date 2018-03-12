|А капелюшок де? Катя Осадча здивувала елегантним аксесуаром (ФОТО)
|12.03.2018 14:48
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Відома телеведуча Катя Осадча "зрадила" капелюшкам - невід'ємній фішці свого образу у шоу "Світське життя", з'явившись у новому випуску програми з цікавим аксесуаром.
Світлини нового образу Осадчої опублікували напередодні на офіційній Інстаграм-сторінці програми. На фото Катя позує у голубому жакеті та яскраво-червоних штанах. На голові у красуні - обруч з великими та пишними квітами.
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